Einbruch in Optiker in der Magdeburger Innenstadt

In Magdeburg wurde an diesem Wochenende in ein Optikergeschäft eingebrochen.

In Magdeburg an der Bärstraße wurde am Sonntag, 29. Juni 2025, gegen 3.15 Uhr morgens in ein Optikergeschäft eingebrochen. Die Polizei teilt mit, dass unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in das Geschäft eingedrungen sind.

Gestohlen wurde eine noch unbekannte Anzahl hochwertiger Brillen. Eine genaue Schadensaufstellung konnte der Polizei derzeit noch nicht angegeben werden. Am Tatort wurden die Spuren gesichert.

Zeugen für Einbruch in Magdeburg gesucht

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung der Tat nach Zeugen und nimmt Hinweise zum Tatgeschehen telefonisch unter 0391/546 32 95 oder per E-Revier unter www.polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier online entgegen.