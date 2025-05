Anton Leue, Juniorchef beim Schönebecker Restaurant „Weltrad“, spricht mit der Volksstimme über Neuerungen, die Unternehmensphilosophie und das, was er in der Stadt vermisst.

Gastronomie in Schönebeck

Der Außenbereich beim Restaurant Weltrad in Schönebeck. Im Sommer können die Gäste Speis und Trank unter freiem Himmel genießen.

Schönebeck. - Der Sommer rückt jeden Tag etwas näher und vereinzelt sind auch jetzt schon die Tage angenehm warm. Die Zeit der Biergärten und gegrillter Leckereien steht also unmittelbar bevor. Beim Restaurant „Weltrad“ in Schönebeck ist man seit dem Sommer vergangenen Jahres bestens für diese Zeit gerüstet. Seit dem laden nämlich im Außenbereich des Restaurants weitere Tische und Bänke zum Verweilen ein, nur wenige Meter von der Elbe entfernt. Der neue „Grillgarten“ ist direkt an diesen Bereich angeschlossen.