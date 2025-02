Sonntag, 2. März, findet der traditionelle Rosenmontagsumzug in Ranies statt. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Wochen. Das Prinzenpaar freut sich bereits sehr darauf, ausgelassen mit den Besuchern zu feiern.

Rosenmontagsumzug in Ranies: Prinzenpaar freut sich auf ausgelassene Feier

Ranies. - Bunte und kreative Wagen, die von Traktoren durch das Dorf gezogen werden, sowie Musik, Tanz, Kamelle und ausgelassene Feierstimmung – das und mehr dürfen Besucher des traditionellen Rosenmontagsumzuges am Sonntag, 2. März, in Ranies erwarten. Zum Spektakel dazu gehört natürlich auch das Prinzenpaar. Das sind in diesem Jahr Anne Krakau und Lucas Kammerad.