Nach der Spurensicherung begannen die Aufräum- und Reparaturarbeiten an einem gesprengten Fahrkartenautomat in Bad Salzelmen. Foto: Matthias Strauß

In Bad Salzelmen haben Unbekannten am Bahnhof einen Fahrkartenautomat gesprengt, doch das erbeutete Geld ist wohl wertlos.

Schönebeck l Zum dritten Mal in nur zwei Wochen ist in der Nacht zu Freitag in der Region Schönebeck ein Fahrkartenautomat in die Luft geflogen. Nach Vorfällen in Calbe und Sachsendorf war dieses Mal der Bahnhof Bad Salzelmen betroffen.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 3.15 Uhr auf der Eggersdorfer Straße/Am Bahnhof ein zu einem Fahrkartenautomaten gehörendes Blechteil gefunden und und die Polizei informierte die Polizei.

Blaue Farbe

Erste Erkenntnisse gehen vom einem bekannten Vorgehen aus: Der oder die Unbekannten haben offenbar ein Luft-/Gasgemisch in den Automaten eingeleitet, was zur Explosion führte. Der Automat selbst wurde vollständig zerstört.

Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht benannt werden. Die Ermittlungen zu Tat und Tätern dauern an, teilte die Polizei mit. Schätzungen gehen nach Volksstimme-Informationen bei gesprengten Fahrkartenautomaten von um die 30.000 Euro Schaden aus. Am Freitagmorgen begannen die Aufräum- und Reparaturarbeiten.

Geld wertlos

Der oder die Täter dürften laut Polizei keine Freude an ihrer Beute haben, denn bei der Detonation wurde eine blaue Farbpatrone ausgelöst. Hierzu teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit: „Wird die Geldkassette gekippt oder geschüttelt, platzt eine Farbpatrone und spritzt mit hohem Druck eine nicht ablösbare Farbe auf die Geldscheine. Das Geld ist wertlos."

Neben dem zerstörten Automaten, der Beute und dem Fußweg wurden eventuell auch die Täter mit der Farbe bespritzt.