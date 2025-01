Schönebeck. - Der Prozess gegen einen 54-jährigen Mann aus Schönebeck, der einen Blitzer des hiesigen Ordnungsamtes umgestoßen und beschädigt sowie die Ordnungshüter als „perfide Drecksschweine“ bezeichnet haben soll, ist am Montag (20. Januar) fortgesetzt worden. Dem Mann wird unter anderem Beleidigung sowie Sachbeschädigung vorgeworfen. An der Technik ist laut Staatsanwaltschaft ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro entstanden.

