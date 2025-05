Dorfteich ist zugewachsen Sanierung würde Million kosten: Wie kann es weitergehen mit dem Dorfteich in Schwarz?

Der Dorfteich in Schwarz ist als solcher nicht mehr erkennbar. In absehbarer Zeit dürfte sich an dem Bild aber schon aus finanziellen Gründen wenig ändern. Wo dennoch investiert werden kann.