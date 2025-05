Die Grundschule „An der Mühle“ in Sachsendorf wartet nicht auf Finanzhilfe von außen. Eltern, Lehrer und der Heimatverein legen Hand an und werben für Crowdfunding.

Sanierungsstau an Grundschule Sachsendorf: Crowdfunding soll helfen

Gemeinsam für die Kinder: Ehrenamtliche Helfer starten die Sanierung der Grundschule in Sachsendorf in Eigenregie.

Sachsendorf. - Von dem 1975 gebauten Speiseraum geht besonderes Ungemach aus: An der Decke schimmelt es. Die „Hygiene“ vom Salzlandkreis war mehrfach da. Als Ausweich wird der Schulkeller zum Speiseraum umfunktioniert. Dessen „Küche“ wurde bereits im vergangenen Jahr saniert, der große Raum nicht. Er wurde zuvor als Werkraum genutzt, die perforierte Wandverkleidung sollte den Lärm dämmen, saß aber voller Staub. Für eine weitere Sanierung sei erstmal kein Geld da, so Bürgermeister Jörn Weinert, aber man habe das Problem auf dem Finanzschirm. Weil auch die Kinderzahlen schrumpfen, dreht man sich in Sachsendorf mächtig, um den Standort zu erhalten.