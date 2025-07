Die Deutsche Post hat am „Nah & Gut“-Markt in Groß Börnecke eine neue Packstation eingerichtet. Kunden können dort mithilfe einer App nun rund um die Uhr Pakete empfangen und verschicken.

Hecklingen/Groß Börnecke/VS - Die Deutsche Post hat in der Stadt Hecklingen, speziell im Ortsteil Groß Börnecke, ihren Service für den Versand und Empfang von Paketen weiter ausgebaut und am „Nah & Gut“-Markt in der Friedrich-Stengel-Straße 24 a eine neue DHL-Packstation mit insgesamt 66 Fächern in Betrieb genommen. Das teilte Unternehmenssprecherin Anke Blenn der Volksstimme gestern mit.