Nässeschäden, abgenutzte Hallenmarkierungen, undichte Dächer, defekte Technik – die Sporthallen Schönebecks sind sanierungsbedürftig. Doch ohne Fördergeld sehen sich Stadt und Salzlandkreis kaum dazu in der Lage.

Schönebeck - Es sind alarmierende Zahlen, die der Landessportbund (LSB) kürzlich veröffentlicht hat: Etwa jede fünfte Sporthalle im Land sei marode und dringend sanierungsbedürftig. Auch bei den Sporthallen in Schönebeck sind Sanierungen nötig. So weist die Sporthalle in Pretzien aufgrund von Nässeschäden „erhebliche Mängel“ auf, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Eine Sanierung würde satte 800.000 Euro kosten, ein Neubau rund 1,8 Millionen Euro. Mit Nässe-Problemen ist die Pretziener Halle aber nicht allein...