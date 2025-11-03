Mit 6 Millionen Euro wird der Ausbau des Breitbandnetzes in Schönebeck durch Bund und Land gefördert. Seit Mai laufen die Arbeiten in Plötzky und Grünewalde.

Schnelles Internet: So steht es um Glasfaser-Ausbau in Plötzky, Pretzien und Grünewalde

6 Millionen Euro Fördergeld hat die Stadt Schönebeck für den Breitbandausbau erhalten. In Grünewalde und Plötzky laufen die Arbeiten.

Schönebeck. - Mit einem warmen Geldregen ist auch die Verantwortung verbunden, das Geld sinnvoll anzulegen. Im Falle der Stadtwerke Schönebeck ist dies – salopp gesagt – Datenbabel für schnelles Internet in die Erde zu bringen. Das ist einfacher gesagt als getan.