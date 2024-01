Der Silvesterlauf im Kurpark hat eine recht lange Geschichte. In diesem Jahr ging er in seine 47. Auflage und zieht 400 Läufer an, gemeinsam zu schwitzen.

Schönebeck. - Sekt trinken, Dinner for one schauen oder keine Wäsche aufhängen sind unter anderem Bräuche, die an Silvester gepflegt werden. Sicherlich gibt es noch weit mehr, da Essen alleine schon eine Tradition für sich ist. In Schönebeck gehört der Silvesterlauf ebenfalls dazu. „Es ist eine schöne Tradition seit mehr als 45 Jahren“, freut sich Frank Wedekind, Vizepräsident bei Union Schönebeck.

Läufe und Gewinner

Wie bei liebgewonnenen Traditionen gehört ein relativ wiederkehrender Ablauf dazu. Um 10 Uhr fiel der Startschuss für die ersten Läufe. Auch in diesem Jahr gab es drei verschiedene Läufe und eine Strecke für die Teilnehmer am Nordic Walking. Insgesamt, so teilte Hans Weber von der Abteilung Leichtathletik von Union Schönebeck später mit, haben 400 Läufer die drei Strecken absolviert. „Es sind immer viele Läufer dabei“, freut sich Wedekind.

Der Hauptlauf, der mit 5,5 Kilometer längste Lauf, war mit 240 Teilnehmern der am stärksten besuchte. Marcel Voigt überquerte nach 21,01 Minuten als erster die Ziellinie. Er verwies Hagen Kniep (21,10) und André Horn (21,31) auf die Plätze. Bei den Damen gewann Veronika Bauge in 23,49 Minuten vor Gina Crackau (24,23) und Nadine Apel (24,32).

107 Läufer gingen beim kleinen Lauf über 1,5 Kilometer an den Start. Dabei erwies sich Vince Rieseler als schnellster männlicher Läufer. Nach 5,26 Minuten erreichte er als erster das Ziel. Er lag damit knapp vor Elin Nikolov (5,35) und Ben Hummel (6,06). Bei den Damen erwies sich Lorelei Mücke als diejenige mit den schnellsten Beinen. Nach 6,37 Minuten erreichte sie als Erste das Ziel. Lena Ratzel (6,59) und Monika Rosemeier (7,02) folgten auf den Plätzen.

Für die jüngsten Teilnehmer war auch der Bambini Lauf wieder auf dem Programm. Die kürzeste Strecke mit 500 Meter absolvierten am Silvestermorgen 53 junge Läufer. Mats Dehnecke war bei den Jungen mit 2,06 Minuten der Schnellste. Damit lag er knapp vor Nick Kessler (2,08) und Jannek Löser (2,12). Bei den Mädchen war Velimira Nikolova die Schnellste. Nach 2,02 Minuten überquerte sie die Ziellinie. Knapp hinter ihr kam Carlotta Heller (2,04) ins Ziel. Auf dem dritten Platz folgte Sophie Hamel (2,12). Alle Sieger erhielten bei der Siegerehrung einen Pokal und unter den Läufern wurde am Ende noch diverse Sachpreise verlost. Niemand musste an dem Tag mit leeren Händen nach Hause gehen. Im Ziel erhielt jeder Läufer eine Urkunde.

Viele helfende Hände

Frank Wedekind organisiert seit Jahren den Lauf. Doch er weiß, dass zwei Dinge für das dauerhafte Gelingen des Silvesterlaufes wichtig sind – die Läufer und Helfer. „Wir haben knapp 60 Helfer im Einsatz“, erklärt der Vize. Seit 7.30 Uhr sind diese im Einsatz, sperren die Strecke ab, bereiten vor und bauen auf, und das teilweise auch am 30. Dezember. Ohne diese Bereitschaft wäre die Durchführung des Laufes nicht möglich und damit auch nicht die liebgewonnene Tradition. Frank Wedekind ist bereit für die 48. Auflage in diesem Jahr.