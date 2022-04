Schönebeck an Salinekanal und Röthe noch nicht sicher gegen Hochwasser

Bis zur Salinebrücke wurde der Hochwasserschutz entlang der Elbe erneuert, soll hier aber nicht enden. Ab der Salinebrücke sieht die Planung des LHW auf cicra 260 Metern eine reine Anpassung im Gelände in Form eines Schrägufers vor. Die alte Kaimauer soll weichen.

Schönebeck - Weit unter der Salinebrücke steht es, das Wasser im Schönebecker Salinekanal. Baumstämme schauen aus dem flachen Wasser hervor. Tiere genießen die Sonne in dem ruhigen Gewässer. Alles wirkt so idyllisch beruhigend. Doch 2013 stieg der Wasserpegel auch im Salinekanal und der sich anschließenden Röthe bedrohlich hoch an, ist der Kanal doch direkt mit der Elbe verbunden.