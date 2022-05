Verkehr Schönebeck: Autobahnrastplätze unter der Lupe

Wer längere Autofahrten macht, plant möglicherweise Pausen ein. Damit jeder Fahrer ein gewisses Maß an Sauberkeit und Sicherheit hat, prüft der Automobil Club Europa die Rastplätze Deutschlands in einer großen Aktion. Wie zwei Parkplätze an der Autobahn 14 Richtung Halle dabei abgeschnitten haben.