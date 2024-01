Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ranies. - „„Das ist hier eine Tradition, die weitergeführt wird“, erklärt Günter Heinrich. Der 73-Jährige ist der älteste Teilnehmer am Rosenmontagsumzug in Ranies. Damit meint er sowohl die Feierlichkeiten an sich, die Beteiligung der Ranieser – und auch ein wenig seine eigene Familie. Sein Enkel Constantin wird in diesem Jahr erstmals dabei sein, während seine Tochter eine Tradition fortführen wird.