Der Supermarkt in der Schillerstraße will seine Verkaufsfläche vergrößert. Stadtrat stimmt Plänen vorbehaltlos zu.

Schönebeck. - Der Rewe-Markt in der Schillerstraße soll wachsen. „Als Mieter planen wir, den Supermarkt zu modernisieren und zu erweitern“, erklärt Nadja Keller, Referentin in der Unternehmenskommunikation. Eigentümer der Fläche ist die Stadt Schönebeck. In der Stadtratssitzung am Donnerstag stimmten die Stadträte den Plänen zu.