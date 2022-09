Schönebeck: Erneuter Diebstahl im Supermarkt/Polizei mahnt zu mehr Aufmerksamkeit

Zu einem erneuten Diebstahl in einem Supermarkt kam es am Samstagabend in Schönebeck. Nachdem es bereits am Freitag in Barby zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war, ist dies nur der zweite Fall dieser Art. Was genau passiert ist.

Schönebeck/Barby/Staßfurt - Am Samstagabend ist einem 43-jähriger Schönebecker das Portemonnaie gestohlen worden. Laut Polizeiangaben hat der Mann seine Geldbörse auf einer Tiefkühltruhe abgelegt, und diese, nachdem er den Bereich der Kühltruhen verlassen hatte, dort liegen gelassen. An der Kasse habe er das Fehlen bemerkt und kehrte in die Kühlabteilung zurück. Dort musste er feststellen, dass seine Geldbörse nicht mehr dort lag. In der kurzen Zeitspanne haben, so teilt die Polizei Salzlandkreis mit, Täter das Portemonnaie an sich genommen. In der Geldbörse sollen sich nach Polizeiangaben der Personalausweis, der Führerschein und weitere Dokumente befunden haben.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Salzlandkreis unter (03471) 3790 entgegen.

Bereits am Freitag hatte es in einem Supermarkt in Barby einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dort war einer 82-jährigen Rentnerin das Portemonnaie aus dem Einkaufsbeutel gestohlen worden sein. Kurz zuvor hatte es einen solchen folgenschweren Fall von Unachtsamkeit auch in Staßfurt gegeben.

Handtaschen oder sonstige Wertgegenstände wie Geldbörsen sollten laut Polizei stets am Körper getragen werden. Die Öffnung der Handtaschen sollte dabei zum Körper zeigen, gerade im Gedränge, und verschlossen sein. Wohnungs- oder Hausschlüssel sollten möglichst nicht zusammen mit Personaldokumenten getragen werden. Diebe könnten beides zu Einbrüchen zuhause nutzen können.