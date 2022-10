Schönebeck: Erst brennt Café, dann Eisdiele bei Plötzky am Kolumbussee

In der Nacht von Montag zu Dienstag kommt es zu einem Feuer in der Eisdiele am Kolumbussee, das Dach steht lichterloh in Flammen. Erst am Montagmorgen brannte es bereits in einem Eiscafé im Naherholungsgebiet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Foto: Feuerwehr