Stadtentwicklung Schönebeck: Grundschule Käthe-Kollwitz zieht wegen Terminverschiebung erst 2023 um. Wirklich überrascht ist davon kaum jemand.

Eigentlich sollte die Rückkehr in die eigene Schule in Kürze losgehen, doch die Lieferengpässe beim Material sorgten dafür, dass umgeplant werden musste. Statt in den Sommerferien werden die Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule erst Anfang 2023 in ihre eigene Schule einziehen können.