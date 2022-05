Schönebeck: Immer mehr geflüchtete Ukrainer besuchen Deutschkurs

Schönebeck - Beeren und Bären – die Aussprache ist nahezu identisch, die Bedeutung könnte kaum unterschiedlicher sein. Als Maria Mittelstrass Dienstagvormittag die Ukrainer im Deutschkurs des Mehrgenerationenhauses in Schönebeck auf dieses sprachliche Stolperseil hinweist, ist in den 15 Gesichtern der Frauen und Männer das eine oder andere Schmunzeln erkennbar.

Die Nachfrage an den Deutschkursen hat derweil stark zugenommen, berichtet Stefan Assig, Projektkoordinator des Mehrgenerationenhauses. „Am Montag hatten wir hier richtig volle Bude. Es waren 27 Geflüchtete beim Kurs dabei“, sagt er. Und das, obwohl es das Angebot erst seit rund einem Monat gibt. Mittlerweile wurden deshalb schon zwei Gruppen gebildet.

Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Montags und dienstags unterrichtet Maria Mittelstrass die Fortgeschrittenen, die seit Bestehen des Angebots dabei sind. Mittwochs und donnerstags richten sich die Sprachkurse an diejenigen, die neu dazugekommen sind.

Bei der Auswahl der Themen und Vokabeln greift die Calbenserin Maria Mittelstrass auf ihre eigenen Erfahrungen zurück, als sie vor 22 Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen war. „Am wichtigsten ist es, sich beim Arzt verständigen zu können, nach dem Weg zu fragen, Uhrzeiten zu verstehen und Termine vereinbaren zu können“, sagt Maria Mittelstrass. Und gestern stand dann ein weiteres Alltags-Thema auf dem Lehrplan: „Lebensmittel einkaufen“.

Vokabeln lernen

Dabei trägt die ehrenamtliche Sprachlehrerin zahlreiche Vokabeln auf Deutsch und Russisch vor und schreibt diese auf. Die aus der Ukraine geflüchteten Männer und Frauen schreiben währenddessen eifrig mit und werfen Fragen zur korrekten Aussprache ein oder erkundigen sich nach weiteren Vokabeln, die sie kennenlernen wollen.

Fleisch, Fisch, Brot, Käse, Kartoffeln, Nudeln, Wasser und viele weitere Begriffe lernen die Kursteilnehmer gestern kennen. Auch für einen Einkauf wichtige Fragen werden einstudiert. Wo finde das? Was kostet das? Kann ich das bar bezahlen?

Zeit für Scherze

Maria Mittelstrass wie auch „ihre Schüler“ sind zwar konzentriert bei der Sache, dennoch wird auch mal gescherzt und zusammen gelacht. So zum Beispiel bei einer Diskussion rund um die Bratwurst. Bei dieser Vokabel wurde dann nämlich doch ein wenig hin und her diskutiert und irgendwie herrschte dann eine witzige Verwirrung bei allen Beteiligten.

Anschließend klärt Maria Mittelstrass auf: „In der Ukraine ist eine Bratwurst einfach etwas anderes, als was wir hier in Deutschland darunter verstehen.“ Mithilfe einer schnellen Bildersuche im Internet ließ sich aber schnell für alle klären, was denn nun konkret mit „Bratwurst“ gemeint ist.

Fortschritte beim Deutsch lernen

Dass die Atmosphäre auch mal locker ist und man trotzdem dabei etwas lernt, gefällt auch Ludmila Lystopad. „Ich fühle mich hier wohl, ich bin vom Kurs begeistert“, sagt sie. Und sie freue sich, dass sie kleine Fortschritte mit der deutschen Sprache mache. „Da stellt sie ihr Licht unter den Scheffel. Ludmila macht große Fortschritte“, lobt hingegen Sprachlehrerin Maria Mittelstrass.

Neben der Calbenserin engagieren sich aber noch weitere Bürger ehrenamtlich im Mehrgenerationenhaus, so zum Beispiel Manuela Becker aus Tornitz. „Ich habe in der Volksstimme gelesen, dass Helfer gesucht werden und darum bringe ich mich jetzt mit ein“, sagt sie. Manuela Becker hat beispielsweise ein Auge auf die Kinder der Ukrainerinnen, die am Sprachkurs teilnehmen. Eine wichtige Aufgabe, schließlich erleichtert es den Geflüchteten, überhaupt am Deutschkurs teilzunehmen.

Transport von Möbeln

Und auch die Hilfe aus dem städtischen Tierheim sei gern gesehen, so Stefan Assig. So unterstützte ein Tierheim Mitarbeiter kürzlich dabei, Spendengüter für ukrainische Flüchtlinge zu transportieren. „Gerade beim Transport von Möbeln sind wir und die Geflüchteten auf Hilfe angewiesen“, erklärt Assig und richtet noch mal seinen Dank an den Mitarbeiter vom Schönebecker Tierheim.

Dass sie sich ehrenamtlich einbringt und mit ihren Sprachkenntnissen hilft, war auch für Maria Mittelstrass eine Selbstverständlichkeit. „Ich verurteile zutiefst, was da in der Ukraine geschieht. Hier vor Ort kann ich aber wenigstens etwas tun und den Leuten helfen“, sagt sie. Der Beitrag, den sie mit ihren Kursen leistet, ist derweil immens wichtig.