Schönebeck: Jubiläum und neue Kräfte beim Verein Rückenwind

Der Verein Rückenwind in Schönebeck kann 2022 mit neuem Personal in der Jugendarbeit und im Mehrgenerationenhaus durchstarten. Außerdem wirft ein Jubiläum seine Schatten voraus.

Schönebeck - Das neue Jahr startet für den Verein Rückenwind mit neuer Kraft – auch in personeller Hinsicht. Denn mit Stefan Assig ist ein neuer Mitarbeiter an Bord. Er leitet nun das etablierte Mehrgenerationenhaus. Und auch in der offenen Jugendarbeit in Plötzky, Pretzien und Pömmelte gibt es mit Paula Winterfeldt eine Neubesetzung, wobei sie auch schon im vergangenen Jahr bei Rückenwind im Schönebecker Jugendclub „Piranha“ tätig war.