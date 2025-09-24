weather wolkig
Sexuelle Belästigung Schönebeck: Junge Frau wird in Bahn bedrängt und begrabscht

Eine junge Frau wird in der Bahn von einem Schönebecker sexuell belästigt. Der ist sich keiner Schuld bewusst und behauptet vor Gericht, dass er die 19-Jährige lediglich versehentlich berührt habe.

Von Paul Schulz 24.09.2025, 16:00
Schon am Schönebecker Bahnhof soll der Angeklagte den Kontakt zu der jungen Frau gesucht haben. In der Bahn sei er ihr dann unangenehm nahe gekommen und habe sie betatscht. Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - Sexuelle Belästigung lautet die Anklage gegen einen 43-jährigen Schönebecker im Amtsgericht der Elbestadt. Im Dezember 2024 soll er in einem Zug, der von Schönebeck nach Magdeburg fuhr, eine Teenagerin bedrängt und begrabscht haben.