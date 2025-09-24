Sexuelle Belästigung Schönebeck: Junge Frau wird in Bahn bedrängt und begrabscht
Eine junge Frau wird in der Bahn von einem Schönebecker sexuell belästigt. Der ist sich keiner Schuld bewusst und behauptet vor Gericht, dass er die 19-Jährige lediglich versehentlich berührt habe.
24.09.2025, 16:00
Schönebeck. - Sexuelle Belästigung lautet die Anklage gegen einen 43-jährigen Schönebecker im Amtsgericht der Elbestadt. Im Dezember 2024 soll er in einem Zug, der von Schönebeck nach Magdeburg fuhr, eine Teenagerin bedrängt und begrabscht haben.