Die Idee der Tüftler vom Alstom-Bahnwerk Stendal hat sich bewährt. In Salzgitter fährt die erste umgerüstete Rangierlok im Testbetrieb. Welche Chancen das für Stendal bietet.

Alstom-Werkleiter Jörg Neubauer sieht große Marktchancen in der in Stendal entwickelten Lok, die mit Wasserstoff angetrieben wird.

Stendal/Salzgitter - Lange galt Wasserstoff als sauberer Treibstoff der Zukunft. Zuletzt häuften sich Hiobsbotschaften aus der Industrie, aber nun kommt eine gute Nachricht aus Salzgitter, die ihren Ursprung in Stendal hat.