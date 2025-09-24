weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Keine Kohlendioxid-Emissionen: Dank Idee aus Stendal - Wasserstofflok feiert Weltpremiere

Die Idee der Tüftler vom Alstom-Bahnwerk Stendal hat sich bewährt. In Salzgitter fährt die erste umgerüstete Rangierlok im Testbetrieb. Welche Chancen das für Stendal bietet.

Von Andreas König 24.09.2025, 15:27
Alstom-Werkleiter Jörg Neubauer sieht große Marktchancen in der in Stendal entwickelten Lok, die mit Wasserstoff angetrieben wird. Foto: Andreas König

Stendal/Salzgitter - Lange galt Wasserstoff als sauberer Treibstoff der Zukunft. Zuletzt häuften sich Hiobsbotschaften aus der Industrie, aber nun kommt eine gute Nachricht aus Salzgitter, die ihren Ursprung in Stendal hat.