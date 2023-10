Große Ehre Schönebeck: Leopoldina kürt Hannah Löwenthal zur Stipendiatin

Die begabte Schülerin des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums, Hanna Löwenthal, hat einen der begehrten Plätze im Schülerprogramm ergattert und durfte an der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften – Leopoldina in Halle an der Saale teilnehmen.