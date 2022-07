Schönebeck: Mit der App durchs Industrie- und Kunstmuseum (Imuset)

Das Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) startet am Sonntag in die neue Saison. Und dabei erwarten die Besucher einige Neuerungen – zum Beispiel eine Audioguide-App.

Schönebeck - Eine moderne App aus dem Digitalzeitalter trifft auf historische Technik – so startet das Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) in die neue Saison, die am Sonntag (3. April) beginnt. „Die App soll Interesse wecken und Appetit machen – aber nicht alles verraten“, sagt Imuset-Chef Georg Plenikowski. Doch was genau bietet das Programm fürs Smartphone?