Schule Schönebeck: Mit neuen Laptops kann das neue Schuljahr beginnen

Die Sommerferien sind beendet. Die Grundschulen sind für das neue Jahr gerüstet, baulich verändert hat sich nur in einer Schule etwas. Dort sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. Was sich an den Grundschulen in Schönebeck über die Sommerferien getan hat