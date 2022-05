Schönebeck: Nach über 30 Jahren hört Wassergymnastik-Trainerin auf

Lange Zeit leitete die Schönebeckerin Bärbel Conradi die Wassergymnastik-Kurse der Kreisvolkshochschule in Schönebeck. Jetzt hat sie aufgehört - und eine Nachfolge ist nicht in Sicht.

Schönebeck - Sehr gerne hat sie die wöchentlichen Wassergymnastik-Kurse der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Schönebeck besucht, berichtet Edith Schuckert. Doch das ist nun vorbei. „Unsere Leiterin hat aufgehört“, bedauert die Seniorin.

Die Kursleiterin beziehungsweise Trainerin war bis vor Kurzem die Schönebeckerin Bärbel Conradi. „33 Jahre lang habe ich das gemacht, sieben Kurse die Woche“, sagt die 79-Jährige. So hat sie ursprünglich bei der AOK ihre Ausbildung zur Wassergymnastik-Trainerin gemacht und ein paar Jahre nach der Wende dann angefangen, Kurse bei der Kreisvolkshochschule zu leiten, erinnert sich Bärbel Conradi.

„Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aufzuhören, das ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Bärbel Conradi. Und obwohl sie noch „fit wie ein Turnschuh“ sei, so sieht sie sich aus privaten Gründen dennoch dazu gezwungen.

Ein Ersatz ist derweil noch nicht in Sicht. So teilt Marko Jeschor aus der Pressestelle des Salzlandkreises auf Nachfrage mit: „Die KVHS ist gegenwärtig bestrebt, die entstehende Lücke wieder zu schließen. Vor der verbindlichen Zusage für eine Neuauflage eines vergleichbaren Angebots muss jedoch erst ein passender Ersatz gefunden werden.“ Vorerst muss also auf angeleitete Wassergymnastik verzichtet werden.