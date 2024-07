In der Salzstadt an der Elbe hat das Salz eine lange Geschichte. Doch wo lagen seine Anfänge und welche Mythen und Legenden werden erzählt? Eine Volksstimme-Serie.

Noch heute lockt das Schausieden im Kurpark in Bad Salzelmen zahlreiche Besucher an.

Schönebeck. - Es ist als weißes Gold bekannt und für die Stadt Schönebeck von großer Bedeutung: Salz. Nicht umsonst trägt die Stadt an der Elbe auch den Beinamen „Salzstadt“. Wurde hier doch schon im 12. Jahrhundert Salz gewonnen. So schreibt auch Stadtchronist (bis 1919) Adolf Müller: „Die hiesigen Salzquellen sind sicher uralt, und die Salzgewinnung seit undenklichen Zeiten betrieben worden“. In einer Volksstimme-Serie soll nun von den zahlreichen Geschichten, die sich um die Salzgewinnung in der Region drehen, die Anfänge der Förderung des Würzmittels und seine Besonderheiten erzählt werden.