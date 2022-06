Schönebeck: Versuchter schwerer Diebstahl und Flucht vor Polizei

Schönebeck/Kleinmühlingen - Die Verhandlung gegen den 22-jährigen Florian Schernikau (Name geändert) wird im Schönebecker Amtsgericht neu aufgerollt. Der mittlerweile nicht mehr in Schönebeck lebende Angeklagte soll Ende 2020 / Anfang 2021 mehrere Straftaten begangen haben. Er soll unter anderem in einer Nacht versucht haben, im Osternienburger Land mit seinem Auto einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Als dies nicht gelang, soll er es bei einem Automaten in Kleinmühlingen abermals versucht haben – wo er jedoch erneut scheiterte.