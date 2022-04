Schönebeck: Was die Feuerwehr unternimmt, wenn Hund, Katze & Co. in Not sind

Schönebeck - Was für ein rührendes Bild! Inmitten einer menschlichen Tragödie ereignet sich plötzlich ein Moment tiefer Erleichterung und Freude. Als am 28. September in der Leipziger Straße in Schönebeck ein Haus in Flammen steht, ist lange ungewiss, ob der kleine Yorkshire Terrier unbeschadet aus den Flammen kommt. Doch die Feuerwehr kann ihn retten – wie so manch anderes Tier in den letzten Jahren.