Schönebeck. - Das Salzlandmuseum wird in diesem Jahr nicht nur 100 Jahre alt, es ist auch ein Ort der Geschichte der Region. Doch die Ursprünge liegen nicht in dem heutigen Gebäude. Gemeinsam mit dem Stadtarchiv wühlte die Volksstimme in alten Dokumenten und Zeitungen aus Calbe. Zwei wichtige Personen während der ersten Gehversuche des Museums waren Albert Mennung und Wolfgang Wankel. Mennung (im Foto unten rechts, weißer Bart in die Kamera schauend). damals Oberlehrer am Realgymnasium, war Gründer und Vorsitzender für Vorgeschichte und Heimatkunde im Kreis Calbe. Er war der erste Leiter des Museums. Sein Nachfolger wurde Wolfgang Wankel (oben links mit Zigarre). Er war Hobbyarchäologe und Nachfolger des Pädagogen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.