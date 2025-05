Diebestour vereitelt: 46-jähriger Mann soll im Schönebecker Aldi in der Schillerstraße von drei Frauen aufgehalten worden sein. Nun muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Der Markt von Aldi Nord in der Schillerstraße in Schönebeck. Hier soll der 46-jährige Angeklagte versucht haben, Waren zu stehlen. Durch das beherzte Eingreifen zweier Kundinnen und einer Angestellten soll der Mann aufgehalten worden sein.

Schönebeck/Rostock. - Ein 46-jähriger Mann aus Rostock ist wegen räuberischen Diebstahls im Schönebecker Amtsgericht angeklagt. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll sich der Mann im November 2023 im Aldi-Markt in der Schillerstraße in Schönebeck strafbar gemacht haben. Was genau wird ihm vorgeworfen?