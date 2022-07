Schönebeck: Wie gut ist Feuerwehr auf Waldbrand vorbereitet?

Schönebeck/Plötzky - Hohe Temperaturen und nahezu kein Regen – die Waldbrandgefahr steigt damit erheblich an. Aktuell gilt für den Salzlandkreis die Waldbrandgefahrenstufe 3, die letzten Tage war sie aber auch schon auf Stufe 4. Es gilt also besondere Vorsicht, beispielsweise in dem bewaldeten Areal in Ostelbien. Was in diesem Zusammenhang allerdings kurios ist: Während hier vergangene Woche die Gefahrenstufe 4 galt, galt im benachbarten Jerichower Land, beispielsweise in Gommern, die Stufe 5 – und das, obwohl die Kreisgrenze ja mitten durch den Wald verläuft. Wie kann das sein? Wieso gilt in einem Stück des Waldes die Stufe und wenige Meter weiter eine andere?