Schönebeck: Wo Kinder aus suchtbelasteten Familien Halt finden

Fröhliche Weihnachten überall? Wunschdenken. Sucht, Gewalt, Erziehungsprobleme: Gerade nach Corona offenbaren sich die Probleme in Familien. Am meisten leiden die Kinder.

Schönebeck/Staßfurt - Mit Mama Plätzchen backen, mit Papa den Weihnachtsbaum schmücken. Und dabei gemeinsam Weihnachtslieder singen. Was in vielen Familien Normalität ist, fällt in anderen ganz aus. Stattdessen häufen sich Probleme. Das merken natürlich auch Mitarbeiter der Familienhilfe und der Suchtberatung des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt Salzland (Awo). Sie haben in Schönebeck ein im Kreis bisher einzigartiges Projekt auf den Weg gebracht, das vor allem Kinder aus suchtbelasteten Familien stärken soll. Und ihnen nicht nur in der Vorweihnachtszeit eine „Auszeit“ bietet.