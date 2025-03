Die Deichbauarbeiten am Elbdeich in der Deichstraße in Grünewalde sind seit einer Woche in Arbeit.

Schönebeck. - Was länger angekündigt war, wird nun seit Ende Februar umgesetzt: die Sanierung des Elbdeiches zwischen Grünewalde und Ranies. Für rund 10 Millionen Euro wird der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) die Modernisierung der Deiche fortsetzen. Aktuell wird an drei Stellen gebaut: in der Deichstraße in Grünewalde und an der Einmündung zur B246a von der K1296 kommend sowie am Abzweig Ranies. Außerdem wird dort ein Amphibientunnel und Amphibienzaun errichtet.