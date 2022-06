Schönebecker angeklagt: Hitzkopf im Netz und auf der Straße?

Schönebeck/Bördeland - Der Schönebecker Steffen Trude (Name geändert) muss sich gleich wegen zweier Anklagepunkte im Amtsgericht der Stadt verantworten. So soll er am 24. September 2020 online zu Straftaten aufgerufen haben. Laut Staatsanwaltschaft habe Trude unter einem YouTube-Video, in dem der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn zu sehen war, kommentiert, dass man zum Haus des Politikers gehen sollte und ihn mit Eiern, Tomaten und Steinen bewerfen solle. Das ist aber noch nicht alles.