Eine Delegation aus der Elbestadt besuchte am Wochenende das Stadtfest in der litauischen Partnerstadt Trakai. Drei Tage volles Programm und ein Staunen über Veränderungen.

Trakai/Schönebeck. - Der Blick über den eigenen Tellerrand lohnt sich schon mal. So erging es dieser Tage Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU). Er und Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereines waren zum traditionellen Stadtfest in die Partnerstadt nach Trakai in Litauen eingeladen. Dort hatte das Stadtoberhaupt der Elbestadt Gelegenheit, den Ersatzneubau einer Mehrzweckhalle anzuschauen – ähnlich jener, die in Schönebeck entstehen soll. Und das Staunen war entsprechend groß.