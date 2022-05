Schönebecker helfen Menschen in Lettland seit 30 Jahren

Schönebeck - Immer dann, wenn sich die Transporter aus Schönebeck dem kleinen Örtchen Kalna in Lettland nähern, steigt die Aufregung der Kinder der christlichen Christian-David-Schule. Die Kinder aus schwierigen Verhältnissen besuchen die Schule nicht nur, sondern leben auch in Kalna. In einem an die Schule angegliederten Kinderheim, wie Matthias Menzel aus Schönebeck berichtet. Fast seit der ersten Stunde engagiert sich der 54-Jährige für die Lettlandhilfe aus Schönebeck.