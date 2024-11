Schönebeck - Ein Hüft- oder Kniegelenk bereitet Ihnen seit längerer Zeit Probleme? Sie überlegen, ob eine Gelenkersatzoperation für Sie in Frage kommt? Am 4. Dezember, 16 Uhr findet zu dem Thema in der Waldburg- Zeil- Rehabilitationsklinik eine Informationsveranstaltung statt. Gemeinsam mit Kollegen der Physiotherapie beantwortet die Chefärztin der Orthopädie, Dr. Kerstin Rohkohl, Fragen rund um die Vorbereitung und den Weg nach einer Operation.

So eine Gelenkersatzoperation ist nicht nur für den eigenen Körper eine große Anstrengung und Herausforderung. Ärzte und Therapeuten vergleichen eine große Operation mit einem Langstreckenlauf. Auf eine lange Strecke oder gar einen Marathon bereiten sich Sportler über einen längeren Zeitraum intensiv vor. Genau solch eine intensive Vorbereitung ist auch vor einer großen Operation notwendig. In der Medizin spricht man von „Prehabilitation“. Wenn es sich um einen geplanten Eingriff handelt, ist im Regelfall noch ausreichend Zeit, sich zu informieren und vorzubereiten. Wichtig ist für einen großen Eingriff z.B. an den Gelenken, eine gute muskuläre Ausgangssituation. Nur ein Muskel, der weiß, was er zu tun hat, kann ein Gelenk bewegen und schützen, erleichtert Aufstehen und Laufen nach der Operation.

Nach Gelenkersatzoperationen der unteren Extremität sind im Regelfall Unterarm- Gehstützen für eine gewisse Zeit notwendig. Wie gehe ich mit solchen Gehhilfen oder wie steige ich damit eine Treppe? Diese Techniken kann man bereits vor der Operation üben. Körperliche Bewegung stärkt nicht nur die Muskulatur, auch das Kreislaufsystem wird so trainiert. Gezielte Atemübungen helfen, die Lunge besser zu belüften.

Natürlich führen Schmerzen zu veränderten Bewegungsabfolgen und weniger Bewegung. Es gibt aber immer Bewegungen, die wenig Beschwerden bereiten und gut tun. Wichtig ist auch eine ausgewogene Ernährung, nicht nur vor und nach einer Operation, so braucht der Körper zur Heilung unter anderem Eiweiße. Wenn diese nicht in ausreichender Menge aufgenommen werden, sucht der Körper diese in der eigenen Muskulatur und baut sie ab. Auch Vitamin D ist ein wichtiger Baustein zur Heilung. Ein Großteil der Deutschen hat gerade im Winter einen zu niedrigen Vitamin D- Spiegel, wenn die Sonnenstrahlen zur Aktivierung der Vitamin- D- Nutzung fehlen. Wie kann also eine Ernährung vor und nach einer OP aussehen?

Nicht gleich alle alltäglichen Dinge sind nach einer OP und einer Rega in vollem Umfang möglich. Einkäufe, Frühjahrsputz, Autofahren beispielsweise. Kerstin Rohkohl wird darüber sprechen, wie auch die Familie helfen kann. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.