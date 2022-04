Schönebecker Radgruppe mit neuer Führung bereit für den Salzlandradeltag

Am 8. Mai ist der siebte Salzlandradeltag und eine Fahrradgruppe aus Schönebeck ist mit dabei. Was erhofft sich der Leiter Christian Assert von dem Event?

Schönebeck - „Das kommt auf das Wetter an“, erklärt der Leiter der Schönebecker Radgruppe Christian Assert was die vermutete Teilnehmerzahl angeht. Er hofft, dass sich nach der Corona-Pandemie viele Schönebecker auf das Rad schwingen und am Salzlandradeltag teilnehmen werden. Am 8. Mai wird diese Veranstaltung zum siebten Mal durchgeführt. „Ein bisschen Erfahrung habe ich“, erklärt Assert, der bereits als Teilnehmer bei einigen Salzlandradeltagen dabei war.