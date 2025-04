Oberbürgermeister Bert Knoblauch hat sich durchgesetzt: Am 13. und 14. Dezember wird es vor dem Rathaus wieder einen zweitägigen Markt geben. Die Planungen dafür sind angelaufen.

Das Weihnachtssingen in Schönebeck 2022 auf dem Marktplatz.

Schönebeck. - Geborgenheit und Harmonie, Besinnlichkeit und Nähe, aber auch Sehnsucht und Sentimentalität, die sich mit dem zu Ende gehenden Jahr verbinden, bestimmen das Empfinden im Advent und zu Weihnachten. Diese Gefühle will Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) wieder in die Altstadt zurückholen. Er hat die Debatte zum Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in den vergangenen Wochen zur Chefsache gemacht. Jetzt gibt es eine Entscheidung.