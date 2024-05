Eine 60-jährige Schönebeckerin soll sich betrunken hinters Steuer ihres Wagens gesetzt haben. In Schönebeck soll sie dann einen Unfall verursacht haben, bei dem rund 15.000 Euro Schaden entstanden seien.

Schönebeck – Eine 60-jährige Schönebeckerin soll im Dezember vergangenen Jahres betrunken mit ihrem Auto in Schönebeck unterwegs gewesen. Dabei habe sie auch einen Unfall verursacht, als sie in den Gegenverkehr geriet, und rund 15.000 Euro Schaden an einem anderen Fahrzeug verursachte. Im Amtsgericht der Elbestadt erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr.