Schönebecks Bauhof braucht dringend neuen Hubsteiger

Schönebeck - Der Hubsteiger ist eines der wichtigsten Arbeitsgeräte des städtischen Bauhofes. Das ganze Jahr über wird er benötigt. Ob für Arbeiten an der Straßenbeleuchtung, Baumschneidearbeiten, das bald anstehende Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung oder die Befestigung von Transparenten zum Schulbeginn – der Hubsteiger ist laut Bauhofleiter Dennis Eckert fast täglich im Einsatz. Doch dieses so wichtige Gerät ist nunmehr in die Jahre gekommen, zeichnet sich zunehmend durch technische Macken aus und wird sogar schon zum Sicherheitsrisiko, wie Dennis Eckert während der Sitzung des Betriebsausschusses erklärte. „Im laufenden Betrieb ist eine der Stützen eingefahren“, so Eckert gegenüber den Ausschussmitgliedern. Das sei bei Arbeiten in luftiger Höhe sehr gefährlich – zumal eine Firma, die dies beheben sollte, keinen Fehler gefunden habe.