13 Schüler der Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ haben in diesem Jahr zur Schalom-Woche ein paar Tage das KZ besucht. Ihre Ergebnisse sind jetzt in der Schule zu sehen.

Kirsten Sternberg (im Hintergrund), Johanna Lingner und Leonie-Tatjana Seelmann (von links) schilderten am Donnerstagabend ihre Eindrücke der Reise in das KZ Ravensbrück.

Schönebeck/Fürstenberg. - „Erinnern heißt verändern.“ Mit diesen Worten beginnt die Präsentation der Reise, die Schüler der Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ in das Konzentrationslager Ravensbrück gemacht haben. Ihre Eindrücke stellten sie jetzt im Rahmen der Schalom-Woche bei einer Vernissage in der Aula der Schule vor. „Es war heftig, als die Sirene anging. Das machte die Atmosphäre noch düsterer“, lesen die rund 50 Gäste, Lehrer, Schüler und Angehörige in dem Film, der darüber angefertigt wurde. Es ist das dritte Mal, dass Schüler der Lerchenfeldschule in ein Konzentrationslager fahren. Ihr Ziel diesmal: die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, wo sich das gleichnamige Konzentrationslager befand.