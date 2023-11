Zum zweiten Mal fahren Schüler der Lerchenfeldschule in ein Konzentrationslager. In diesem Jahr verfolgten sie die Spuren Schönebecker Juden nach Theresienstadt.

Schönebeck. - „Nie wieder darf so ein Unrecht geschehen! Nie wieder!“ Diese Worte konnten die ersten Besucher der Vernissage in der vergangenen Woche in der Grund- und Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ lesen. Es ist das letzte Bild des Filmes, der über die Reise erzählt, die die Schüler gemacht haben. Das geografische Ziel war Theresienstadt, das heutige Terezín in Tschechien, damit den finalen Worten des Filmes Inhalt gegeben wird. „Es ist sehr erschreckend, was passiert ist“, fasst Sarah Müller stellvertretend für ihre Mitschüler die Reise zusammen.