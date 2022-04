Schulzenstraße in Barby bei Schönebeck wird 2022 saniert

Barby - Zuerst die gute Nachricht: die Schulzenstraße soll zwischen Jungfernstieg und Einmündung Ziegeleiweg grundhaft saniert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Vergabe der Bauleistungen in der nächsten Stadtratssitzung Mitte Oktober 2021 erfolgen. In Vorbereitung des Straßenbaus müssen allerdings die alten Bäume weichen. Sie sollen noch in diesem Jahr gefällt werden. Im kommenden Frühjahr 2022 soll dann der Straßenbau beginnen. Die Fahrbahn wird in Asphaltbauweise ausgeführt – nur bei der Zufahrt zum Friedhof soll aus Gründen des Denkmalschutzes Natursteinpflaster verlegt werden. Die Schulzenstraße ist ein Projekt der Hochwasserschadensbeseitigung. Auch die gesamte Friedrichstraße soll aus diesem Fördertopf später saniert werden.