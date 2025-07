Der geplante Öko-Park an der Kantorwiese hat in Biederitz für großes Aufsehen gesorgt. Nun folgt auf Begeisterung deutliche Kritik. Steht der Park vor dem Aus?

Aus für Öko-Park: Wie ein Tier das Projekt in Biederitz gefährdet

Ein Teil der Kantorwiese in Biederitz könnte künftig mit in die Planung des neuen Öko-Parks einfließen.

Biederitz. Bürokratie und Regularien haben bereits so manches Projekt im Keim erstickt. In Biederitz gefährden nun Vorgaben das geplante Naturparadies an der Kantorwiese.