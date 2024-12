Deiche, Wände, das Pretziener Wehr: Über 46 Millionen Euro sind bislang in den Schutz vor Hochwasser in die Schönebecker Region geflossen. Welche Maßnahmen sind noch offen?

Schönebeck. - Das letzte große Hochwasser der Elbe ist mittlerweile etwas mehr als zehn Jahre her. Seitdem hat sich allerhand in Schönebeck und den Ortsteilen getan, um in Zukunft besser auf solche Naturgewalten vorbereitet zu sein. Bislang wurden mehr als 46 Millionen Euro in den Hochwasserschutz der Region investiert, wie Ronald Günther, Schönebecks Flussbereichsleiter beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW), kürzlich in einer Präsentation im Bauausschuss hervorhob. Andererseits gibt es immer noch Bereiche, wo nachgebessert werden muss.