Einsamkeit ist nicht nur ein unangenehmes Gefühl, sondern kann ernste gesundheitliche Folgen haben. Immer mehr Menschen leiden darunter. Einer von ihnen ist Stefan Marquardt. Der Schönebecker will sich aber nicht einfach damit abfinden.

Selbsthilfe: Schönebecker will gegen Einsamkeitkeit vorgehen

Einsam in Schönebeck

Auch unter jungen Menschen gibt es viele, die unter Einsamkeit leiden. Der Schönebecker Stefan Marquardt plant daher eine Selbsthilfegruppe zu gründen, in der vor allem junge Menschen zusammenkommen sollen.

Schönebeck. - Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung fühlt sich etwa jeder dritte Erwachsene im Alter zwischen 18 und 53 Jahren zumindest teilweise einsam. 17 Prozent in dieser Altersgruppe sind sogar sehr einsam. Noch stärker ist das Einsamkeitsgefühl bei jüngeren Menschen ausgeprägt. Fast die Hälfte der 16- bis 30-Jährigen fühlt sich laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung stark oder moderat einsam. Der Schönebecker Stefan Marquardt kennt dieses Gefühl nur zu gut. Auch er ist einsam. Doch das will er ändern – und sagt der Einsamkeit den Kampf an.