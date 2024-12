Schönebeck. - Das Café Wien der Seniorenresidenz „Vier Jahreszeiten“ in der Paul-Illhardt-Straße ist gut gefüllt. Ein sehr großer Teil der 30 Bewohner hat sich eingefunden, um gemeinsam die Weihnachtsfeier zu begehen. Die Feier ist zudem ein Ausdruck dessen, was geplant war. „Unser Konzept ist voll aufgegangen“, weiß Burkhard John. Der Allgemeinmediziner und Geschäftsführer hatte einst mit Sven Ebert die Idee, die Seniorenwohnanlage zu eröffnen. Seit fünf Jahren gibt es nun das Objekt an dem traditionsreichen Standort, was ebenfalls ein Grund zum Feiern ist.

