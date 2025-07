DDR-Livemusikgeschichte „Showbiz im Osten“: Erinnerungen aus Barby und Umgebung sollen ins Buch

„Jetzt erinnern – Zeitzeugen gesucht!“ heißt es in einem Aufruf von Torsten Sielmon aus Bernburg, der in den 1980er Jahren als Hobby-Musiker in der Gruppe „Jet“ spielte. Entstehen soll ein Buch über diese Zeit.